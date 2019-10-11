«Трактор» решил не заключать полноценный контракт с Трунёвым
Нападающий Максим Трунёв не будет играть за «Трактор», информирует пресс-служба челябинского клуба.
На условиях просмотрового контракта форвард провёл за чёрно-белых три матча, в которых отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Максим проводил на льду чуть меньше 12 минут. Сообщается, что по итогам просмотра было принято решение не предлагать нападающему полноценный контракт.
29-летний Трунёв в минувшем сезоне провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Спартак», в которых набрал 11 (2+9) очков. В общей сложности за карьеру в КХЛ российский нападающий забросил 62 шайбы и сделал 56 голевых передач в 442 матчах при показателе полезности "-62" и 202 минутах штрафного времени.
Трунёв: мне всегда нравился стиль «Трактора», по физическим кондициям я готов
- 11 октября 2019
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