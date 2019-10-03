Трунёв: мне всегда нравился стиль «Трактора», по физическим кондициям я готов

Нападающий «Трактора» Максим Трунёв поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (3:5).



«Начало игры не получилось, пропустили быстрые два гола. Нельзя никогда давать фору соперникам. Это самое главное. Подвела и реализация, создали сегодня много моментов, должны были забивать больше. Не могу сказать, будем смотреть видео, разбираться.



Почти отыгрались? Реализация в первую очередь подвела. Ну и времени не хватило: ещё бы пол-периода — точно сравняли бы. Поговорили с ребятами, и не такие матчи вытаскиваются. Беседа нам помогла. Мы настроились морально и физически.



Как оценю свою игру? В целом — не знаю. Оценивать придётся тренерам, руководству. Не всё получилось. Как есть, так есть. По физическим кондициям я, думаю, готов. Мне всегда нравился стиль «Трактора». Раньше со Скудрой я не работал. Когда начинал свою карьеру, он был помощником Квартальнова. Работа со Скудрой — интересный опыт. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Трунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

«Трактор» потерпел пятое поражение в шести матчах, уступив минскому «Динамо»