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Кенневилль — о сейвах Бобровского в овертайме: это было чересчур захватывающе

Кенневилль — о сейвах Бобровского в овертайме: это было чересчур захватывающе
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). «Флорида» потерпела третье поражение в четырёх встречах.

«Бобровский сделал несколько важных сейвов, у нас было много собственных моментов. Матч был гораздо качественнее, чем кажется по счёту. Посмотрим ещё раз сейв Бобровского без клюшки в овертайме, но для нас это было даже чересчур захватывающе. В любом случае мы добрались до буллитов, получили ещё один шанс. Боб проделал отличную работу», — приводит слова Кенневилля Fox Sports.

В межсезонье россиянин покинул «Коламбус Блю Джекетс» и заключил семилетний контракт с «пантерами» на $ 70 млн.

Посмотреть видео можно в «твиттере» FOX Sports Florida & Sun.

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