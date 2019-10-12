Кенневилль — о сейвах Бобровского в овертайме: это было чересчур захватывающе

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). «Флорида» потерпела третье поражение в четырёх встречах.
«Бобровский сделал несколько важных сейвов, у нас было много собственных моментов. Матч был гораздо качественнее, чем кажется по счёту. Посмотрим ещё раз сейв Бобровского без клюшки в овертайме, но для нас это было даже чересчур захватывающе. В любом случае мы добрались до буллитов, получили ещё один шанс. Боб проделал отличную работу», — приводит слова Кенневилля Fox Sports.
В межсезонье россиянин покинул «Коламбус Блю Джекетс» и заключил семилетний контракт с «пантерами» на $ 70 млн.
Посмотреть видео можно в «твиттере» FOX Sports Florida & Sun.
- 12 октября 2019
-
08:30
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:09
-
08:06
-
07:33
-
06:44
-
06:30
-
06:18
-
06:10
-
05:25
-
05:21
-
04:42
-
03:57
-
00:00
- 11 октября 2019
-
23:27
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:29
-
22:17
-
21:57
-
21:37
-
21:17
-
20:48
-
20:40
-
20:36
-
20:07
-
19:57
-
19:34
-
19:27
-
19:18
-
19:13