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Свечников набирает больше одного очка в четырёх матчах подряд

Свечников набирает больше одного очка в четырёх матчах подряд
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. «Каролина» впервые в истории начала сезон с пяти побед.

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Нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей. Российский форвард набирает больше одного очка в четырёх матчах подряд. Ранее 19-летний хоккеист отдавал по две голевые передачи во встречах с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) и «Флоридой Пантерз» (6:3).

Свечников занимает первое место в списке лучших бомбардиров команды, а также лидирует в лиге по показателю полезности.

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