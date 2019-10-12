Свечников набирает больше одного очка в четырёх матчах подряд

«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. «Каролина» впервые в истории начала сезон с пяти побед.



Статистика Андрея Свечникова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20



Нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей. Российский форвард набирает больше одного очка в четырёх матчах подряд. Ранее 19-летний хоккеист отдавал по две голевые передачи во встречах с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) и «Флоридой Пантерз» (6:3).



Свечников занимает первое место в списке лучших бомбардиров команды, а также лидирует в лиге по показателю полезности.

Драка с Овечкиным не загубила карьеру Свечникова. Сейчас он лучший русский в НХЛ Гол и семь передач в пяти играх – как вам такое?