Драка с Овечкиным не загубила карьеру Свечникова. Сейчас он лучший русский в НХЛ

Гол и семь передач в пяти играх – как вам такое?

Встречайте, Андрей Свечников – лидер бомбардирской гонки среди россиян в нынешнем сезоне НХЛ, лучший в лиге по показателю полезности («+7») и лучший ассистент лиги (по этому показателю он делит первое место с ещё пятью игроками). Больше очков пока что набрали только Макдэвид и Лайне, а «Каролина» с таким Свечниковым одержала пять побед подряд и выдала лучший старт в истории клуба.

Драка с Овечкиным

Свечников и в прошлом сезоне был хорош, в 18 лет он забил 20 голов в НХЛ, хоть и играл не так много. «Ураганы» попали в плей-офф, а там, в первом раунде с действующим чемпионом, Свечников нарвался на бушующего Александра Овечкина. Мощная драка с капитаном «Вашингтона» обернулась для молодого нападающего травмой, из-за которой он пропустил две недели.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

В «Каролине» очень ждали возвращения Андрея, и он вернулся под конец второго раунда, но что-то было не так. Если в первых двух матчах плей-офф он набрал 3 (2+1) очка, то в шести играх после травмы – всего 2 (1+1) и «-2» по показателю полезности.

В хоккее нередко у игроков случается синдром второгодника, когда после удачного дебютного сезона следует спад. А в случае со Свечниковым у многих вдобавок возникли опасения, что та злополучная травма может пошатнуть уверенность нападающего, и талантливый юниор, которому прочили славу новой звезды российского хоккея, не сможет совершить новый прорыв. Все опасения были напрасны.

Лучший бомбардир среди россиян

Свечников летом пахал как проклятый, мотивация у него была одна – быть лучшим. Драка его ничуть не испугала, а только добавила опыта и разозлила. В новом сезоне его поставили во второе звено (формально оно даже первое) с Джорданом Стаалом, и пока что только в самом первом матче Свечников ушёл со льда без набранных очков.

Свечников: усвоил ли урок, что Овечкин не даёт пощады? Посмотрим, посмотрим

Результативная серия Свечникова длится уже пять игр, в каждой из них он набрал по два очка. Сейчас Андрей выглядит настоящей машиной по набору очков, отдаёт роскошные передачи, нагло лезет в борьбу, охотно раздаёт силовые приёмы и играет лучше своего весеннего обидчика Овечкина и даже лучше Никиты Кучерова, который в прошлом году бил бомбардирские рекорды. Вы удивлены? Мы — нет. Андрей действительно чудо как хорош. Свечников сейчас показывает себя настоящим лидером, а после ухода Джастина Уильямса и Джастина Фолка «Каролине» нужны новые лидеры.

Сегодня очередные (уже дежурные) два очка Свечникова помогли «Каролине» добиться пятой победы подряд – это лучший старт в истории клуба. Предыдущий рекорд – четыре победы – был установлен ещё «Хартфордом» в сезоне-1995/96.

И пусть только сегодня Свечников открыл счёт своим голам (и тот забил в пустые ворота), зато он выводит на новый уровень свои способности плеймейкера и доказывает, что готов к большому прорыву, которого от него все ждут. А когда его наконец-то поставят в тройку к Себастьяну Ахо (когда-то это должно случиться), то и передач, и голов должно стать ещё больше.

«Он цельный игрок и добивается успеха. Надо отдать ему должное за целеустремлённость и поблагодарить моего помощника Джеффа Дэниэлса, который работает с ним каждый день. Думаю, Свечников способен выйти на ещё более высокий уровень. Он очень хорош», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.