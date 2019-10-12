Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Какко: все ждали, что я забью свой первый гол в НХЛ уже в первом матче

Какко: все ждали, что я забью свой первый гол в НХЛ уже в первом матче
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко поделился мнением о своих дебютных матчах в лиге. Финский форвард пока не набрал первых очков в НХЛ.

«Я хочу забивать, так что определенное давление есть. Но у меня в запасе ещё 80 матчей. Думаю, что всё будет хорошо. Я понимаю, все ждали, что я забью в первой же игре. Я не забил. Может быть, это произойдет в следующей. Я надеюсь на это», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019