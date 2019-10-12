Какко: все ждали, что я забью свой первый гол в НХЛ уже в первом матче

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко поделился мнением о своих дебютных матчах в лиге. Финский форвард пока не набрал первых очков в НХЛ.



«Я хочу забивать, так что определенное давление есть. Но у меня в запасе ещё 80 матчей. Думаю, что всё будет хорошо. Я понимаю, все ждали, что я забью в первой же игре. Я не забил. Может быть, это произойдет в следующей. Я надеюсь на это», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.