Дубль Пьянова помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Для латвийского клуба поражение стало девятым в десяти последних матчах.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий рижского клуба Даниэль Берзиньш. Вскоре равновесие на табло восстановил форвард «Авангарда» Валентин Пьянов, забивший свой первый гол в сезоне. На старте второго периода хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Роба Клинкхаммера. До второго перерыва подопечные Боба Хартли забили ещё дважды, шайбы забросили форвард Семён Кошелев и оформивший дубль Пьянов. В третьем периоде голов не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

