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Дубль Пьянова помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»

Дубль Пьянова помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Для латвийского клуба поражение стало девятым в десяти последних матчах.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий рижского клуба Даниэль Берзиньш. Вскоре равновесие на табло восстановил форвард «Авангарда» Валентин Пьянов, забивший свой первый гол в сезоне. На старте второго периода хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Роба Клинкхаммера. До второго перерыва подопечные Боба Хартли забили ещё дважды, шайбы забросили форвард Семён Кошелев и оформивший дубль Пьянов. В третьем периоде голов не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Берзиньш (Эштон, Бартулис) – 02:42' (5x5)   1:1 Пьянов (Войнов, Семёнов) – 08:34' (5x5)   2:1 Клинкхаммер (Семёнов, Шумаков) – 20:45' (5x4)   3:1 Пьянов (Шумаков, Семёнов) – 22:53' (5x5)   4:1 Кошелев (Щербак, Грачёв) – 33:49' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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