Илья Самсонов сыграет в матче с «Далласом»
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов выйдет в стартовом составе на матч с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. Встреча состоится 13 октября, начало матча — в 03:00 мск.
«Вашингтон Кэпиталз»:
Самсонов (Холтби);
Зигенталер — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Дженсен, Врана — Кузнецов — Оши;
Гудас — Левингтон, Хагелин — Эллер — Паник;
Лайпсик — Дауд — Хэтэуэй.
Самсонов дебютировал в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), где был признан второй звездой встречи. Россиянин отразил 25 бросков из 26 и одержал победу в дебютном матче.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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