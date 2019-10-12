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Илья Самсонов сыграет в матче с «Далласом»

Илья Самсонов сыграет в матче с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов выйдет в стартовом составе на матч с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. Встреча состоится 13 октября, начало матча — в 03:00 мск.

«Вашингтон Кэпиталз»:

Самсонов (Холтби);
Зигенталер — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Дженсен, Врана — Кузнецов — Оши;
Гудас — Левингтон, Хагелин — Эллер — Паник;
Лайпсик — Дауд — Хэтэуэй.

Самсонов дебютировал в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), где был признан второй звездой встречи. Россиянин отразил 25 бросков из 26 и одержал победу в дебютном матче.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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