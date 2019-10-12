Ерёменко: не очень хорошо складывается для меня сезон. Сегодня рад и счастлив

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилиста» (6:3) поделился эмоциями от достижения исторической отметки в 400 матчей, сыгранных в составе родного клуба.
«Конечно, рад и счастлив. Рад тому, что выиграли очень важный матч. Мне хочется войти в этот сезон, который не очень хорошо для меня складывается. Мало играю. Надеюсь, что всё изменится. Буду работать для этого. А сегодня просто счастлив, очень счастлив.
Узнал, что сыграю с «Автомобилистом», когда посмотрел последнюю пресс-конференцию Крикунова. Владимир Васильевич дал там интервью, вот таким образом и узнал.
При счёте 0:2 старался ни о чём не думать. Надо было продолжать играть дальше. Никакие посторонние мысли не пускал в голову. Приятно, что команда старалась помочь. Я благодарен ребятам. Просто молодцы, молодцы и всё. Благодаря всей команде удалось сегодня победить», — сказал Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 12 октября 2019
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