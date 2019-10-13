Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видео: Дадонов забросил третью шайбу в сезоне

Видео: Дадонов забросил третью шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты идёт матч регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Евгений Дадонов в середине третьего периода сравнял счёт (2:2). Это третья заброшенная шайба для россиянина в этом сезоне.

Евгений Дадонов — нападающий, воспитанник ХК «Трактор», где начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. На драфте НХЛ 2007 года под общим 71-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз», в системе которого провёл три сезона. В 55 матчах в НХЛ на счету Дадонова 20 (10+10) очков. С 2012 года выступал в ХК «Донбасс». По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15 завоевал серебряные медали чемпионата России в составе СКА и стал обладателем Кубка Гагарина.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Флориды Пантерз».

Илья Михеев забил шикарный гол в ворота «Детройта»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019