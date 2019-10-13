«Миннесота» дома уступила «Питтсбургу», «Колорадо» в овертайме обыграл «Аризону»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 7:4 (1:0, 4:2, 2:2) в пользу гостей. Для «Уайлд» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Сэм Лафферти, набравший 3 (1+2) очка. По два балла в составе «Питтсбурга» набрали: Сидни Кросби (1+1), Патрик Хёрнквист (1+1) и Крис Летанг (1+1).

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Аризону Койотс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Андре Бураковски. «Эвеланш» одержал четыре победы подряд со старта сезона.