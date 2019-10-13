«Миннесота» дома уступила «Питтсбургу», «Колорадо» в овертайме обыграл «Аризону»
«Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 7:4 (1:0, 4:2, 2:2) в пользу гостей. Для «Уайлд» это поражение стало четвёртым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Сэм Лафферти, набравший 3 (1+2) очка. По два балла в составе «Питтсбурга» набрали: Сидни Кросби (1+1), Патрик Хёрнквист (1+1) и Крис Летанг (1+1).
В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Аризону Койотс» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Андре Бураковски. «Эвеланш» одержал четыре победы подряд со старта сезона.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хёрнквист (Шульц, Кросби) – 14:54' (5x4) 0:2 Кросби (Летанг, Мюррей) – 23:26' (5x5) 1:2 Цукер (Хант, Сперджен) – 23:54' (5x4) 1:3 Джонсон (Лафферти, Астон-Риз) – 31:11' (5x5) 1:4 Летанг (Дюмулен, Танев) – 32:58' (5x5) 1:5 Бландизи (Джонсон, Лафферти) – 33:39' (5x5) 2:5 Сперджен (Фолиньо, Раск) – 36:46' (5x5) 2:6 Гюнцель (Хёрнквист) – 50:48' (5x4) 3:6 Хант (Фиала, Стаал) – 55:23' (5x5) 4:6 Канин (Сперджен, Бродин) – 55:44' (5x5) 4:7 Лафферти – 58:49' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри (Макар, Маккиннон) – 46:57' (5x4) 2:0 Джост (Макар, Ньето) – 48:46' (5x5) 2:1 Грабнер (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 49:27' (5x5) 2:2 Шмальц (Келлер, Голигоски) – 56:03' (5x5) 3:2 Бураковски (Рантанен, Жирар) – 63:29' (3x3)
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