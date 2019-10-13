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«Торпедо» — СКА: Кагарлицкий пропустит третий матч подряд

«Торпедо» — СКА: Кагарлицкий пропустит третий матч подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав «армейцев» снова не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пропускающий третий матч подряд.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Зборовский, Белевич — Щехура — Гончарук.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;
Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;
Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.

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