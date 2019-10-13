«Торпедо» — СКА: Кагарлицкий пропустит третий матч подряд

«Торпедо» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав «армейцев» снова не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пропускающий третий матч подряд.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Зборовский, Белевич — Щехура — Гончарук.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;

Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.