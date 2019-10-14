Гюнцель — о травмах «Питтсбурга»: когда теряешь такую силу, надо играть просто

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель после победы над «Виннипег Джетс» (7:2) прокомментировал обилие травм в команде. Американский клуб играет без Евгения Малкина, Александра Гальченюка, Ника Бьюгстада и Брайана Раста.



«Многие ребята себя проявляют в отсутствие травмированных. Когда теряешь такую силу, надо играть просто. И мы в этом становимся всё лучше», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей по две шайбы забросили Зак Астон-Риз, Сэм Лафферти и Джейк Гюнцель. Ещё один гол на свой счёт записал Доминик Симон. За хозяев забили Мэтью Перро и Марк Шайфли. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился одной результативной передачей. Россиянин провёл на площадке 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».