Рейтинг тренеров КХЛ: Светлов в шаге от топ-5, Воробьёв укрепляет позиции

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (2). Михаил Кравец («Витязь»)

3 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

4 (4). Андрей Скабелка («Барыс»)

5 (7). Боб Хартли («Авангард»)

6 (11). Сергей Светлов («Адмирал»)

7 (6). Николай Заварухин («Сибирь»)

8 (9). Алексей Кудашов (СКА)

9 (13). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

10 (5). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

11 (8). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

12 (10). Дэвид Немировски («Торпедо»)

13 (12). Олег Знарок («Спартак»)

14 (20). Илья Воробьёв («Металлург»)

15 (16). Андрей Разин («Северсталь»)

16 (18). Александр Гулявцев («Амур»)

17 (15). Петерис Скудра («Трактор»)

18 (14). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

19 (17). Владимир Крикунов («Динамо» М)

20 (23). Александр Ардашев («Локомотив»)

21 (22). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

22 (-). Леонид Береснев (ХК «Сочи»)

23 (24). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

24 (21). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»).