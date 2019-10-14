Плотников — Лехтеря — Ткачёв — самое результативное звено нынешнего сезона

Пресс-служба КХЛ в своём официальном «твиттере» опубликовала список самых результативных звеньев текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Самые забивные тройки нападающих:

Плотников — Лехтеря — Ткачёв (СКА) – 15 шайб

Петерссон — Шипачёв — Яшкин («Динамо» Москва) – 14

Хартикайнен — Маннинен — Умарк («Салават Юлаев») – 11

Уайт — Митчелл — Порядин («Нефтехимик») – 10

Григоренко — Вей — Капризов (ЦСКА) — 9.



Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.