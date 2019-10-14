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Плотников — Лехтеря — Ткачёв — самое результативное звено нынешнего сезона

Плотников — Лехтеря — Ткачёв — самое результативное звено нынешнего сезона
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба КХЛ в своём официальном «твиттере» опубликовала список самых результативных звеньев текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Самые забивные тройки нападающих:
Плотников — Лехтеря — Ткачёв (СКА) – 15 шайб
Петерссон — Шипачёв — Яшкин («Динамо» Москва) – 14
Хартикайнен — Маннинен — Умарк («Салават Юлаев») – 11
Уайт — Митчелл — Порядин («Нефтехимик») – 10
Григоренко — Вей — Капризов (ЦСКА) — 9.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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