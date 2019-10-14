Плотников — Лехтеря — Ткачёв — самое результативное звено нынешнего сезона

Пресс-служба КХЛ в своём официальном «твиттере» опубликовала список самых результативных звеньев текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Самые забивные тройки нападающих:
Плотников — Лехтеря — Ткачёв (СКА) – 15 шайб
Петерссон — Шипачёв — Яшкин («Динамо» Москва) – 14
Хартикайнен — Маннинен — Умарк («Салават Юлаев») – 11
Уайт — Митчелл — Порядин («Нефтехимик») – 10
Григоренко — Вей — Капризов (ЦСКА) — 9.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 14 октября 2019
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32
-
13:26
-
13:08
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:49
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
06:57
-
06:17
-
05:58
-
04:43
-
00:00