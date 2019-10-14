«Адмирал» одолел «Барыс» и продлил победную серию до пяти матчей

«Барыс» принимал в Астане «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей. Дальневосточная команда одержала пятую победу подряд, а клуб из Астаны прервал серию из четырёх побед.

Основное время встречи не порадовало болельщиков результативными бросками, а в овертайме победу гостям принёс Маркус Юнг.

16 октября «Барыс» примет в Астане хоккеистов рижского «Динамо», а «моряки» 17-го числа встретятся во Владивостоке с «Локомотивом».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.