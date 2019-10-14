Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» одолел «Барыс» и продлил победную серию до пяти матчей

«Адмирал» одолел «Барыс» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимал в Астане «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей. Дальневосточная команда одержала пятую победу подряд, а клуб из Астаны прервал серию из четырёх побед.

Основное время встречи не порадовало болельщиков результативными бросками, а в овертайме победу гостям принёс Маркус Юнг.

16 октября «Барыс» примет в Астане хоккеистов рижского «Динамо», а «моряки» 17-го числа встретятся во Владивостоке с «Локомотивом».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Юнг (Бакош, Альмквист) – 60:24' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019