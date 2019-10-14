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«Адмирал» впервые в своей истории одержал пять побед подряд

«Адмирал» впервые в своей истории одержал пять побед подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимал в Астане «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей. Дальневосточная команда одержала пятую победу подряд, а клуб из Астаны прервал серию из четырёх побед.

«Моряки» впервые в своей истории сумели одержать пять побед подряд. Ранее подопечные Сергея Светлова успешно провели матчи с «Куньлунь Ред Стар» (2:1), «Нефтехимиком» (2:0), «Металлургом» (4:3 Б) и «Трактором» (3:2).

Основное время встречи не порадовало болельщиков результативными бросками, а в овертайме победу гостям принёс Маркус Юнг.

16 октября «Барыс» примет в Астане хоккеистов рижского «Динамо», а «моряки» 17-го числа встретятся во Владивостоке с «Локомотивом».

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