Гольц: легко с «Северсталью» никому не будет. Стараемся уважать, но не бояться

Тренер «Северстали» Александр Гольц поделился мнением о выступлении череповецкой команды в нынешнем сезоне.
«Мы даже не в восьмёрке, ещё ничего не достигли. Стараемся расти с каждой игрой, а что касается предела, никто не знает, где он. Ребята становятся увереннее в себе, растут. Надеемся, всё будет нормально. Нужно каждый день расти, стараться стать лучше. А если забить три матча подряд и думать: «Ну, три «покурю» теперь, ничего страшного же не будет», тогда расти не будешь. Надо жить одним днём.
Работаем, больше бросковых упражнений делаем, под воротами. Согласен, нам не хватает где-то мастерства, чтобы показать, сделать паузу. То же самое по игре без шайбы, надо уметь вовремя открыться. Катаются все хорошо, бросают, а игра без шайбы – проблема.
Мне приятно работать с этими ребятами. Со звёздами я ещё не работал, но думаю, было бы так же. Играем в симпатичный хоккей? Бывает, и мучаемся. Но легко с нами никому не будет. Стараемся всех уважать, но не бояться», — сказал Гольц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 15 октября 2019
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