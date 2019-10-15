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Сын Мозякина забил дебютный гол в МХЛ в 60-м матче

Сын Мозякина забил дебютный гол в МХЛ в 60-м матче
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий «Стальных Лисов» Андрей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Чайкой». Для 18-летнего хоккеиста гол стал дебютным в МХЛ. Ранее нападающий принял участие в 59 матчах, отдав четыре результативных передачи.

Андрей Мозякин — сын известного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. Недавно 38-летний Мозякин набрал своё 700-е очко в Континентальной хоккейной лиге.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Мозякин-старший принял участие в 18 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-3" и четыре минуты штрафного времени. В среднем ветеран проводит на площадке около 18 с половиной минут за встречу.

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