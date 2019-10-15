Кудашов – об отсутствии Кагарлицкого: СКА рассчитывает на всех

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов после матча с «Авангардом» (2:3) прокомментировал отсутствие в составе форварда Дмитрия Кагарлицкого. Нападающий пропустил четыре последних матча «армейцев».
«Кагарлицкий четвёртый матч подряд остался вне заявки? Мы рассчитываем на всех. В последних играх этот состав играл неплохо, поэтому не стали ничего менять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.
- 15 октября 2019
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
20:37
-
20:16
-
19:59
-
19:22
-
19:02
-
18:46
-
18:39
-
18:18
-
18:15
-
18:01
-
17:36
-
17:07
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:15