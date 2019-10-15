Кудашов – об отсутствии Кагарлицкого: СКА рассчитывает на всех

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов после матча с «Авангардом» (2:3) прокомментировал отсутствие в составе форварда Дмитрия Кагарлицкого. Нападающий пропустил четыре последних матча «армейцев».



«Кагарлицкий четвёртый матч подряд остался вне заявки? Мы рассчитываем на всех. В последних играх этот состав играл неплохо, поэтому не стали ничего менять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.





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