Шведский защитник подставил СКА. «Авангард» воспользовался подарком

«Газпромовское дерби»

Именно так назвали отчётное противостояние некоторые болельщики и журналисты. Действительно, матчи между «Авангардом» и СКА всегда проходят с определённой подоплёкой. Две сильные команды, представляющие Западную и Восточную конференции, выявляли сильнейшего в подмосковной Балашихе.

Омичи, вынужденно выступающие за пределами Омска, по-прежнему вынуждены обходиться без целого ряда травмированных игроков. Не смогли принять участия во встрече Емелин, Чудинов, Зернов, Франсон, Широков, Манукян. Свои потери есть и у «армейцев» — не сыграли Хафизуллин и Бенгтссон. Но, конечно, по «ястребам» травмы бьют гораздо серьёзнее, нежели по Питеру. А вот ситуация с Кагарлицким всё более запутанная. Поговаривают, что СКА более не рассчитывает на этого нападающего и собирается его менять. Дмитрий снова не попал в заявку.

«Франсон уже катался в общей группе, усиления состава пока не ищем. Не хочу оценивать сезон какими-то отрезками. Весь чемпионат необходимо оценивать. Пока не вижу в «Авангарде» того, что было в том сезоне. Это и с травмами связано, но команда не может сплотиться. Много новичков пришло.



На Востоке уровень вырос, мне кажется, а не упал. Смотрите, какой сильный «Ак Барс», поднялась «Сибирь», поднялся «Адмирал», — заявил перед встречей президент «Авангарда» Максим Сушинский.



Что ж, достаточно любопытное заявление. Со стороны совершенно не кажется, что «ястребы» не могут сплотиться, команда выступает уверенно. Но Сушинскому изнутри, конечно, виднее.

Войнов хорош в атаке, но «плюс-минус» настораживает

Первый период встречи прошёл на одном дыхании. Обе команды не отсиживались в обороне и старались максимум времени проводить в атаке. В результате больше в этом преуспели гости, хотя первыми отличились хозяева. Бек с левого края сделал перевод в свободную зону, Войнов принял шайбу и бросил точно в верхний угол.

Вячеслав привычно хорош в атакующих действиях, но его «-5» в графе «полезность» явно не добавлял оптимизма Бобу Хартли и его помощникам. В обороне Войнову нужно серьёзно прибавлять. Тем более если Слава снова хочет вернуться в НХЛ.



У Питера следом отличился Барабанов, который переправил шайбу в ворота с близкого расстояния после классной передачи Бурдасова, а также Лехтеря, удачно сыгравший на пятаке в большинстве. Бросок Рундблада и рикошет от финна дезориентировали Бобкова. «Авангард» до перерыва вполне мог отыграться, но Бек после паса Шумакова отправил шайбу в перекладину. Хелльберг в этом эпизоде уже не смог бы выручить СКА, гостям просто повезло.

«Авангард» приехал в Омск. О чём говорили Сушинский и Хартли В «Авангарде» будет шесть легионеров, а Михеев будет нести знамя клуба в НХЛ.

Семёнов забивает даже в меньшинстве!

Во второй двадцатиминутке «армейцы» могли увеличить своё преимущество, но в результате «Авангард» забил в меньшинстве. Кирилл Семёнов, из-за которого в своё время разгорелся спор между бывшим президентом омичей Владимиром Шалаевым и Сергеем Зиновьевым, работавшим в новокузнецком «Металлурге», проводит блестящий сезон. Кирилл однозначно будет претендовать на вызов в первую сборную России на стартовый этап Евротура.

СКА после удаления Клинкхаммера ошибся в своей зоне, Потапов совершил перехват и бросил по воротам, а Семёнов с пятака добил шайбу в сетку ворот Хелльберга. Да, швед сыграл не лучшим образом, но основная вина в голе всё равно лежит не на нём. Команда уровня СКА просто не имеет права так играть в формате «5 на 4», да ещё и в своей зоне.

Ключевая ошибка Рундблада

В самом начале третьего периода непозволительно ошибся защитник СКА Давид Рундблад, который потерял шайбу у борта в собственной зоне в совершенно безобидной ситуации. За такие ошибки некоторые тренеры сажают своих игроков на лавку. В результате Дедунов выполнил перехват и уверенно переиграл Хелльберга.

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Рундблад серьёзно подставил свою команду, которой пришлось что-то придумывать и как-то отыгрываться. «Авангард» же логично старался «подсушивать» игру. В концовке третьего периода Алексей Кудашов решил заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста, но счёт в матче так и не изменился. 3:2 – «Авангард» заработал два очка, а СКА не смог увезти из Балашихи даже одного балла. Что ж, посмотрим, применит ли Кудашов к Рундбладу какие-то дисциплинарные меры.