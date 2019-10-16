Василевский пропустил после мощного броска Питри в касание

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Идёт второй период, счёт 3:1. Встреча проходит на льду арены «Белл-центр», Монреаль.
Нападающий «Монреаля» Джефф Питри мощным броском забросил шайбу в ворота российского голкипера Андрея Василевского.
В прошлом месяце 25-летний хоккеист подписал новый контракт на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.
В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.
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