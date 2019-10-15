«Сент-Луис» посетил Белый дом с выигранным Кубком Стэнли

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сделали традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли. Там «блюзмены» встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Стивена Уайно.
«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (2018), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды — «Нью-Джерси Дэвилз» (2000, 1995).
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