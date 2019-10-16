«Вегас» дома уступил «Нэшвиллу», «Ванкувер» разгромил «Детройт»
«Нэшвилл Предаторз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голами в составе победителей отметились: Кайл Туррис, Колтон Сиссонс, Калле Йернкрок, Филип Форсберг и Ник Бонино. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил
Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 13 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил четыре силовых приёма и не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Туррис (Эллис, Гримальди) – 02:14' 1:1 Стоун (Гласс, Штястны) – 09:55' 2:1 Смит (Маршессо, Карлссон) – 17:23' 2:2 Сиссонс (Бонино) – 20:44' 2:3 Йернкрок (Арвидссон, Йози) – 25:08' 2:4 Форсберг – 26:52' 2:5 Бонино (Туррис, Эллис) – 44:00'
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Манта, Бертуцци) – 00:30' 1:1 Стечер (Виртанен, Саттер) – 17:58' 2:1 Эдлер (Петтерссон, Бёзер) – 21:13' 3:1 Петтерссон (Майерс, Бёзер) – 23:48' 4:1 Миллер (Эдлер, Бёзер) – 32:45' 5:1 Миллер (Петтерссон, Эдлер) – 53:23'
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