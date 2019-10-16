«Вегас» дома уступил «Нэшвиллу», «Ванкувер» разгромил «Детройт»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Кайл Туррис, Колтон Сиссонс, Калле Йернкрок, Филип Форсберг и Ник Бонино. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 13 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил четыре силовых приёма и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.