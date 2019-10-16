47-летний Яромир Ягр похвастался физической формой
47-летний нападающий чешского хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр похвастался отличной физической формой. Напомним, форвард является также владельцем «Кладно» и перед сезоном сбросил больше десятка килограммов для обретения формы.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яромира Ягра.
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
Ягр успел также поиграть и в Континентальной хоккейной лиге, где защищал цвета омского «Авангарда».
Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней
Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.
- 16 октября 2019
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:42
-
16:11
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:59
-
14:25
-
14:01
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:00
-
09:36
-
09:32
-
09:10
-
09:05
-
08:40
-
08:19
-
08:10
-
07:42
-
07:25
Партнерский контент