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И. Воробьёв: рабочая победа — Мозякин ложится под шайбу, ребята на уколах

И. Воробьёв: рабочая победа — Мозякин ложится под шайбу, ребята на уколах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от гостевого матча с хоккейным клубом «Сочи» (4:3 ОТ).

«Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах. Рад, что из поездки везём четыре очка из шести», — приводит слова Воробьёва официальный сайт черноморской команды.

На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.

«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин
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