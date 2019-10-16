И. Воробьёв: рабочая победа — Мозякин ложится под шайбу, ребята на уколах

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от гостевого матча с хоккейным клубом «Сочи» (4:3 ОТ).
«Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах. Рад, что из поездки везём четыре очка из шести», — приводит слова Воробьёва официальный сайт черноморской команды.
На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.
- 16 октября 2019
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