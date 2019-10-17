Форвард «Торонто» в матче с «Вашингтоном» забил в меньшинстве из-под Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт первый период, гости впереди со счётом 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 5-й минуте открыл нападающий «Мэйпл Лифс» Каспери Капанен. Финский форвард забросил в меньшинстве, когда крайне неудачным образом сыграл капитан «столичных» Александр Овечкин.

Для Капанена эта шайба стала первой в сезоне. Результативной передачей в этой атаке отметился нападающий Тревор Мур.

Видео гола Капанена можно посмотреть в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»