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Форвард «Торонто» в матче с «Вашингтоном» забил в меньшинстве из-под Овечкина

Форвард «Торонто» в матче с «Вашингтоном» забил в меньшинстве из-под Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт первый период, гости впереди со счётом 2:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 5-й минуте открыл нападающий «Мэйпл Лифс» Каспери Капанен. Финский форвард забросил в меньшинстве, когда крайне неудачным образом сыграл капитан «столичных» Александр Овечкин.

Для Капанена эта шайба стала первой в сезоне. Результативной передачей в этой атаке отметился нападающий Тревор Мур.

Видео гола Капанена можно посмотреть в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

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