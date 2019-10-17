Главному тренеру «Коламбуса» Торторелле удалили раковый нарост со лба

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало четвёртым кряду.

Это был первый матч для главного тренера «мундиров» Джона Тортореллы после перенесённой операции. Торторелле провели операцию, удалив со лба базальноклеточную карциному. Это разновидность рака кожи.

На пресс-конференции Торторелла сообщил, что ситуация не требовала оперативного вмешательства и он в течение некоторого времени ждал подходящего момента для операции. Матч с «Далласом» стал для 61-летнего специалиста 1263-м в НХЛ. Он обогнал по этому показателю Жака Лемера и теперь занимает 15-е место среди тренеров в истории лиги.