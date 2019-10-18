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Защитник «Монреаля» прервал самую длинную активную безголевую серию в НХЛ. Видео

Защитник «Монреаля» прервал самую длинную активную безголевую серию в НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете прервал самую длинную активную безголевую серию в НХЛ. Игрок отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».

Мете стал автором первой шайбы своей команды. Результативной передачей отметился Ник Казинс. На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Монреаля».

Таким образом, Мете забил свой первый гол в карьере в НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Мете провёл 126 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+22»

Видео с голом Мете можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля»

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