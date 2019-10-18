«Лос-Анджелес» вызвал Николая Прохоркина из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» вызвал нападающего Николая Прохоркина из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «королей».



В нынешнем сезоне Николай провёл четыре матча в составе «Онтарио Рейн», отметившись двумя результативными передачами и двумя минутами штрафного времени.



В прошлом сезоне 26-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.



Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.



Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.

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