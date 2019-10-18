Мартемьянов: не знаю, насколько хватит терпения руководства «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча с «Авангардом» (1:3) отметил, что готов к любому решению руководства клуба. Уральская команда проиграла девять матчей из последних 11.



«У «Автомобилиста» неприятная ситуация, много проигрываем, но поддержка, доверие руководства есть, я с людьми встречался недавно. По крайней мере пока есть, не знаю, что дальше будет. Конечно, в такой ситуации у меня есть вопросы по игре, они всегда будут.



Как выходить из кризиса? Уже выходим! Мы с парнями — одна команда, никто с тонущего корабля не бежит, все работают, у нас сейчас ровно четыре пятёрки осталось в живых. Будем биться дальше. Насколько хватит терпения руководства? Я любое решение уважаю. Нет результата — и всё вполне возможно. Но я вижу, что команда не опускает руки, и это уже здорово», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Мартемьянов: с «Ак Барсом» лидеров не видел, только на бумаге. Играть разучились