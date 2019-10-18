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Скудра: последние неудачи давят на «Трактор». Постарались разгрузить команду

Скудра: последние неудачи давят на «Трактор». Постарались разгрузить команду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после тренировки в Москве рассказал о состоянии команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 18 октября, начало — в 17:00 мск.

«Во-первых, хотели поднять настроение и улучшить эмоции. Что уж скрывать, последние неудачи давят на команду. Ребята стараются, работают, но пока нам немножко не хватает побед. Постарались разгрузить голову. Ребята подняли боевой дух, соревновательную составляющую. Парни здорово отработали — на больших скоростях, с отличным желанием.

Новое упражнение на тренировке было направлено на улучшение реализации моментов, на сообразительность», — сказал Скудра в интервью клубной пресс-службе.

Посмотреть видео можно на канале челябинского клуба в YouTube.

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