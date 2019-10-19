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ЦСКА — «Трактор»: Григоренко вернулся в состав «армейцев»

ЦСКА — «Трактор»: Григоренко вернулся в состав «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 19 октября, начало матча — в 17:00 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Марченко, Капризов — Калинин — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;
Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Попов — Карнаухов — Окулов.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Коньков — Попов — Кэлоф;
Терещенко — Карпухин, Шолохов — Малыхин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Фатеев — Карлин — Шаров.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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