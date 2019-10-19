ЦСКА — «Трактор»: Григоренко вернулся в состав «армейцев»

Стали известны составы московского ЦСКА и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 19 октября, начало матча — в 17:00 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Марченко, Капризов — Калинин — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;

Блажиевский — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Попов — Карнаухов — Окулов.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Меньшиков — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Калинин — Сергиенко, Коньков — Попов — Кэлоф;

Терещенко — Карпухин, Шолохов — Малыхин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Фатеев — Карлин — Шаров.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

