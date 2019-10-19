«Нэшвилл» вызвал Якова Тренина из фарм-клуба
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Якова Тренина, информирует официальный сайт команды. Это первый вызов 22-летнего хоккеиста в основную команду «Нэшвилла».
В нынешнем сезоне Тренин сыграл в трёх матчах за «Милуоки» в Американской хоккейной лиге, записав на свой счёт 5 (4+1) баллов.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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