Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн Хьюз рискованно обыграл брата, Джека, в своей зоне, тот рухнул на лёд

Куинн Хьюз рискованно обыграл брата, Джека, в своей зоне, тот рухнул на лёд
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 1:0.

В одном из игровых эпизодов защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз рискованно обыграл брата, Джека Хьюза, выступающего за «дьяволов», в своей зоне. После того как его обыграли, Джек потерял равновесие и упал на лёд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Хармана Дайяла.

Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.

Гол Джека Хьюза принёс «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019