Куинн Хьюз рискованно обыграл брата, Джека, в своей зоне, тот рухнул на лёд

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 1:0.



В одном из игровых эпизодов защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз рискованно обыграл брата, Джека Хьюза, выступающего за «дьяволов», в своей зоне. После того как его обыграли, Джек потерял равновесие и упал на лёд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Хармана Дайяла.



Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился выбранный под первым номером последнего драфта НХЛ нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, для которого гол стал дебютным в лиге. Больше во встрече заброшенных шайб не было. Сухой матч оформил голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд.