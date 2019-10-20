Василевский пропустил 3 шайбы меньше, чем за 3 минуты в матче с «Колорадо»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил 3 гола меньше, чем за три минуты в матче с «Колорадо Эвеланш». Встреча в этот момент проходит на стадионе «Амали-Арена».

После второго периода «Колорадо» ведёт со счётом 4:1. В начале второго периода в ворота Василевского влетело три шайбы. На это «Тампе» понадобилось меньше трёх минут. Дважды ворота российского голкипера поразил Тайсон Джост и еще один гол на свой счёт записал Габриэль Ландеског.

Всего в этом матче Василевский пропустил уже 4 шайбы.

Всего в НХЛ Андрей Василевский провёл 213 матчей, из которых 203 в стартовом составе. За это время он пропустил 523 шайбы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Василевского 5 игр.