Василевский пропустил 3 шайбы меньше, чем за 3 минуты в матче с «Колорадо»
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил 3 гола меньше, чем за три минуты в матче с «Колорадо Эвеланш». Встреча в этот момент проходит на стадионе «Амали-Арена».
После второго периода «Колорадо» ведёт со счётом 4:1. В начале второго периода в ворота Василевского влетело три шайбы. На это «Тампе» понадобилось меньше трёх минут. Дважды ворота российского голкипера поразил Тайсон Джост и еще один гол на свой счёт записал Габриэль Ландеског.
Всего в этом матче Василевский пропустил уже 4 шайбы.
Всего в НХЛ Андрей Василевский провёл 213 матчей, из которых 203 в стартовом составе. За это время он пропустил 523 шайбы.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Василевского 5 игр.
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