Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 российских игроков.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 18,22 – третий результат среди нападающих «Мэйпл Лифс» и лучший результат для российского форварда за карьеру в НХЛ. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин дебютировал в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников снова отличился после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 18 из 24 75,0 2:6

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 0 0 0 0 0 - 07.58 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 1 0 33% 16.10 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 0 1 2 0 - 17.55 Наместников (н) «Оттава» 1+0 -1 0 4 1 1 50% 18.03 Михеев (н) «Торонто» 0+1 0 2 4 0 0 - 18.22 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 -2 0 6 1 0 - 17.01 Гурьянов (н) «Даллас» 0+1 0 0 2 2 0 - 11.25 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 4 0 1 1 - 15.02 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 0 1 2 - 13.14 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 0 2 0 1 0 - 12.35 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 1+0 0 0 4 0 1 - 14.24 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 +1 0 1 2 6 - 27.02 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 2 0 3 1 - 17.56 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 3 1 0 - 18.46 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 2 1 1 - 24.07 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +1 2 0 4 2 - 15.17 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 2 1 1 - 18.54