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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 российских игроков.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 18,22 – третий результат среди нападающих «Мэйпл Лифс» и лучший результат для российского форварда за карьеру в НХЛ. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин дебютировал в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников снова отличился после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»18 из 2475,02:6
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+000000-07.58
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00011033%16.10
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100120-17.55
Наместников (н)«Оттава»1+0-1041150%18.03
Михеев (н)«Торонто»0+102400-18.22
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20610-17.01
Гурьянов (н)«Даллас»0+100220-11.25
Радулов (н)«Даллас»0+004011-15.02
Дадонов (н)«Флорида»0+000012-13.14
Тренин (н)«Нэшвилл»0+002010-12.35
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+000401-14.24
Зайцев (з)«Оттава»0+0+10126-27.02
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12031-17.56
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10310-18.46
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10211-24.07
Любушкин (з)«Аризона»0+0+12042-15.17
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10211-18.54
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