Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах приняли участие 18 российских игроков.
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 18,22 – третий результат среди нападающих «Мэйпл Лифс» и лучший результат для российского форварда за карьеру в НХЛ. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин дебютировал в НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне. Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников снова отличился после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|18 из 24
|75,0
|2:6
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|07.58
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|33%
|16.10
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|17.55
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|-1
|0
|4
|1
|1
|50%
|18.03
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|0
|2
|4
|0
|0
|-
|18.22
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|6
|1
|0
|-
|17.01
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|11.25
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|4
|0
|1
|1
|-
|15.02
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|13.14
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|0
|-
|12.35
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|14.24
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|6
|-
|27.02
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|0
|3
|1
|-
|17.56
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|18.46
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|24.07
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|2
|0
|4
|2
|-
|15.17
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|18.54
Михеев стал лидером «Торонто»! Больше него играют только суперзвёзды
Любитель супа продолжает завоёвывать сердца в хоккейной столице Канады.
- 20 октября 2019
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- 19 октября 2019
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