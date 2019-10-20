«Колорадо» взял очки в восьми матчах кряду и делит 1-е место в НХЛ с «Баффало»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

«Эвеланш» взяли очки во всех восьми матчах кряду со старта сезона (семь побед и одно поражение в овертайме). Рекорд франшизы был установлен в 2000 году, когда «лавины» брали очки в 11 стартовых матчах подряд.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ сезона-2019/20

На данный момент на счету «Колорадо» 15 баллов, и он делит первое место в общей таблице НХЛ с «Баффало Сэйбрз», при этом у «клинков» на один матч больше. Сегодня, 20 октября, подопечные Ральфа Крюгера одержали победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).