«Колорадо» взял очки в восьми матчах кряду и делит 1-е место в НХЛ с «Баффало»
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
«Эвеланш» взяли очки во всех восьми матчах кряду со старта сезона (семь побед и одно поражение в овертайме). Рекорд франшизы был установлен в 2000 году, когда «лавины» брали очки в 11 стартовых матчах подряд.
Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ сезона-2019/20
На данный момент на счету «Колорадо» 15 баллов, и он делит первое место в общей таблице НХЛ с «Баффало Сэйбрз», при этом у «клинков» на один матч больше. Сегодня, 20 октября, подопечные Ральфа Крюгера одержали победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).
Трое россиян остались в запасе «Колорадо». Клуб проиграл впервые в сезоне
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