Ковальчук на один гол отстаёт от Буре, идущего четвёртым среди снайперов-россиян

«Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Тодда Маклеллана.
Четвёртую шайбу «королей» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард блестящим броском реализовал большинство, забросив третью шайбу в нынешнем сезоне. В активе 36-летнего нападающего 7 (3+4) очков в восьми матчах при показателе полезности «-8».
Ковальчук до минимума сократил отставание от Павла Буре в списке лучших русских снайперов в истории НХЛ. На счету Павла, располагающегося на четвёртом месте в зачёте снайперов, 437 шайб.
Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 663. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).
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