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«Барыс» — «Витязь»: Бывальцев сыграет в первом звене гостей, Кочетков — в запасе

«Барыс» — «Витязь»: Бывальцев сыграет в первом звене гостей, Кочетков — в запасе
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 20 октября, в Нур-Султане. Начало — в 14:00 мск.

В первом звене гостей сыграет новичок Алексей Бывальцев. Ещё один игрок, пополнивший состав «Витязя» в результате обмена со СКА, вратарь Пётр Кочетков начнёт матч в запасе.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон);
Маклюков — Диц, Михайлис — Найт — Бойд;
Метальников — Блэкер, Старченко — Валк — Шевченко;
Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Петухов;
Данияр См., Асетов — Шестаков — Панюков, Мусоров.

«Витязь»:

Ежов (Кочетков);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Монс — Чернов — Варфоломеев;
Стасенко, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев. Гончаров.

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