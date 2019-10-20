«Барыс» — «Витязь»: Бывальцев сыграет в первом звене гостей, Кочетков — в запасе

«Барыс» и «Витязь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 20 октября, в Нур-Султане. Начало — в 14:00 мск.

В первом звене гостей сыграет новичок Алексей Бывальцев. Ещё один игрок, пополнивший состав «Витязя» в результате обмена со СКА, вратарь Пётр Кочетков начнёт матч в запасе.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон);

Маклюков — Диц, Михайлис — Найт — Бойд;

Метальников — Блэкер, Старченко — Валк — Шевченко;

Клещенко — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Петухов;

Данияр См., Асетов — Шестаков — Панюков, Мусоров.

«Витязь»:

Ежов (Кочетков);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Головков — Воронков, Монс — Чернов — Варфоломеев;

Стасенко, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев. Гончаров.