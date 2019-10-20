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«Нефтехимик» впервые за восемь лет обыграл рижское «Динамо» в гостях

«Нефтехимик» впервые за восемь лет обыграл рижское «Динамо» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Латвийский коллектив проиграл второй матч из пяти последних, подопечные Вячеслава Буцаева победили в третьей встрече подряд и впервые за восемь лет выиграли у «Динамо» в Риге.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт был открыт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий команды гостей Ильдар Шиксатдаров. На 24-й минуте заброшенную шайбу в актив записал защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи. Вскоре «Динамо» отыграло один гол усилиями форварда Микелиса Редлихса, шайба стала заключительной в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шиксатдаров (Куликов, Падакин) – 19:44' (5x5)   0:2 Мёрфи (Грошев, Фазлеев) – 23:29' (5x5)   1:2 Редлихс М. (Дарзиньш, Макмиллан) – 29:30' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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