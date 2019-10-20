«Нефтехимик» впервые за восемь лет обыграл рижское «Динамо» в гостях

Рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Латвийский коллектив проиграл второй матч из пяти последних, подопечные Вячеслава Буцаева победили в третьей встрече подряд и впервые за восемь лет выиграли у «Динамо» в Риге.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт был открыт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий команды гостей Ильдар Шиксатдаров. На 24-й минуте заброшенную шайбу в актив записал защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи. Вскоре «Динамо» отыграло один гол усилиями форварда Микелиса Редлихса, шайба стала заключительной в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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