«Нефтехимик» впервые за восемь лет обыграл рижское «Динамо» в гостях

Рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Латвийский коллектив проиграл второй матч из пяти последних, подопечные Вячеслава Буцаева победили в третьей встрече подряд и впервые за восемь лет выиграли у «Динамо» в Риге.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт был открыт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий команды гостей Ильдар Шиксатдаров. На 24-й минуте заброшенную шайбу в актив записал защитник «Нефтехимика» Райан Мёрфи. Вскоре «Динамо» отыграло один гол усилиями форварда Микелиса Редлихса, шайба стала заключительной в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.