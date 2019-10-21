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«Калгари» с минимальным перевесом победил «Анахайм»

«Калгари» с минимальным перевесом победил «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» добился победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей по голу забили Майкл Стоун и Микаэль Баклунд, у проигравших шайбу забросил Якоб Сильверберг. Голкипер «Калгари» Кэм Тальбо отразил 29 бросков из 30.

«Флэймз» добились третьей победы в последних четырёх играх. «Дакс» потерпели третье поражение в девяти матчах сезона.

«Калгари Флэймз»следующую игру проведёт с «Вашингтон Кэпиталз» 23 октября. «Анахайм Дакс» в этот же день встретится с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сильверберг (Линдхольм, Мэнсон) – 20:12' (5x5)   1:1 Стоун (Годро, Броди) – 35:32' (5x5)   1:2 Баклунд (Ткачук, Чарник) – 48:57' (5x5)
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