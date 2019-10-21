«Автомобилист», «Трактор», ХК «Сочи» — кто потерпит очередное поражение?
Сегодня, 21 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
— «Амур» — «Динамо» Москва;
— «Куньлунь Ред Стар» — ХК «Сочи;
— «Автомобилист» — «Ак Барс»;
— «Локомотив» — «Трактор»;
— ЦСКА — «Торпедо».
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
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