«Автомобилист», «Трактор», ХК «Сочи» — кто потерпит очередное поражение?

Сегодня, 21 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:



— «Амур» — «Динамо» Москва;

— «Куньлунь Ред Стар» — ХК «Сочи;

— «Автомобилист» — «Ак Барс»;

— «Локомотив» — «Трактор»;

— ЦСКА — «Торпедо».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.