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19:20 Мск
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«Автомобилист», «Трактор», ХК «Сочи» — кто потерпит очередное поражение?

«Автомобилист», «Трактор», ХК «Сочи» — кто потерпит очередное поражение?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 21 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

— «Амур» — «Динамо» Москва;
— «Куньлунь Ред Стар» — ХК «Сочи;
— «Автомобилист» — «Ак Барс»;
— «Локомотив» — «Трактор»;
— ЦСКА — «Торпедо».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

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