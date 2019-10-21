У «Автомобилиста» 10 поражений в 12 последних матчах

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.



Хозяева потерпели пятое поражение подряд. Помимо этого подопечные Андрея Мартемьянова потерпели десятое поражение в последних 12 матчах. В прошлом сезоне «Автомобилист» добрался до полуфинала Восточной конференции.



Подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счёт на 5-й минуте стараниями Олега Ли, забросившего шайбу в дебютном матче за «Ак Барс». Чуть позже преимущество казанского клуба укрепил Данис Зарипов. Команда Андрея Мартемьянова отыграла один гол на первой минуте второго периода усилиями Никиты Трямкина, на что гости ответил точным броском Джастина Азеведу. На 48-й минуте Эмиль Галимов в четвёртый раз огорчил соперника, а позже пятую шайбу в ворота хозяев отправил Станислав Галиев. Точку в матче поставил Микаэль Викстранд.

