Голдобин признан лучшим игроком недели в АХЛ

Нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин признан лучшим игроком прошедшей недели в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба АХЛ.



Российский форвард «Ютики Кометс» забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач в трёх матчах с показателем полезности «+7». В двух встречах кряду Голдобин отдавал по три голевые передачи, а в матче с «Рочестер Американс» (7:1) набрал 2 (1+1) очка.



23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил семь шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «–10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».

Николай Голдобин набрал девять очков в четырёх матчах АХЛ