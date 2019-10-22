Андригетто забил «Салавату» на 31-й секунде матча, ему никто не пытался помешать

Счёт в матче уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» был открыт уже на 31-й секунде. Заброшенной шайбой отметился нападающий «ястребов» Свен Андригетто, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Широков — Грачёв — Шумаков.