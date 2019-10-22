Андригетто забил «Салавату» на 31-й секунде матча, ему никто не пытался помешать
Счёт в матче уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» был открыт уже на 31-й секунде. Заброшенной шайбой отметился нападающий «ястребов» Свен Андригетто, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Широков — Грачёв — Шумаков.
- 22 октября 2019
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