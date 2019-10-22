«Йокерит» — «Спартак»: стали известны составы команд

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 18:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Савинайнен;

Кивистё, Оксанен — М. Ниеми — Хальме.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.



