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«Йокерит» — «Спартак»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Спартак»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 18:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Савинайнен;
Кивистё, Оксанен — М. Ниеми — Хальме.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.

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