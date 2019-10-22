«Йокерит» — «Спартак»: стали известны составы команд
Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 18:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Савинайнен;
Кивистё, Оксанен — М. Ниеми — Хальме.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Котляревский — Аркалов — Цыплаков.
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