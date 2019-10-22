Басков — о подписании Спунера: среди легионеров начнётся настоящая конкуренция

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с форвардом Райаном Спунером.



«Роль легионеров в любой команде особенная. Я сам испытал это на себе, выступая в канадской юниорской лиге. Требования к игрокам-иностранцам всегда выше, чем к местным. Легионеры должны определять игру команды, вести за собой, вносить значительный вклад в результат. Стратегия «Динамо» подразумевает, что иностранные хоккеисты должны выходить на лёд в полном составе и помогать прогрессировать молодым белорусам.



Не буду утверждать, что мы недовольны кем-то из легионеров, но всегда хочется большего, поэтому поиски оптимальных кандидатур никогда не останавливаются. Подписание Райана Спунера означает, что среди наших легионеров начинается настоящая конкуренция. Мы продолжаем искать наилучшие сочетания, отбирать игроков, которые могут выполнять на льду работу, необходимую нашей команде.



Ещё два месяца назад мало кто верил в «Динамо», нам сулили крах, а сейчас мы сражаемся за путёвку в плей-офф и намерены сделать всё возможное, чтобы достичь всех целей, поставленных перед нашей командой. Это касается и результатов, и подготовки талантливых молодых белорусов в интересах национальной сборной», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.

Спунер набирал 49 очков за сезон в НХЛ. Он может стать звездой КХЛ? Минское «Динамо» подписало ещё одного яркого легионера.