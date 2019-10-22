«Детройт» отправил на драфт отказов Эрикссона. Он играл в клубе с сезона-2007/08

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» отправил на драфт отказов защитника Джонатана Эрикссона, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. 35-летний шведский защитник выступает за «Детройт» с сезона-2007/08.



В нынешнем сезоне Эрикссон не сыграл ни одного матча за основную команду «Детройта». В прошлом сезоне опытный защитник провёл 52 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности "-10" и 35 минутах штрафного времени. В среднем Эрикссон проводил на площадке около 17 минут за матч.



Эрикссон играл в составе сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2014 года, на которых шведы завоевали серебряные медали.