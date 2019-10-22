«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»

Финский «Йокерит» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3. «Йокерит» проиграл третий матч подряд, «Спартак» выиграл вторую встречу кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Петер Регин. «Спартак» сумел отыграться в концовке второго периода, гол на свой счёт записал нападающий Ансель Галимов. На 44-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Артёма Фёдорова. В концовке соперники обменялись голами Анатолия Никонцева и Марко Анттилы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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