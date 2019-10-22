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«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3. «Йокерит» проиграл третий матч подряд, «Спартак» выиграл вторую встречу кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Йокерита» Петер Регин. «Спартак» сумел отыграться в концовке второго периода, гол на свой счёт записал нападающий Ансель Галимов. На 44-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря удачному броску форварда Артёма Фёдорова. В концовке соперники обменялись голами Анатолия Никонцева и Марко Анттилы.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Регин (Мяэналанен, Контиола) – 14:19' (5x4)   1:1 Галимов (Шабловский) – 38:24' (5x5)   1:2 Фёдоров (Педан, Зубов) – 43:56' (5x5)   1:3 Никонцев – 58:36' (en)   2:3 Регин – 59:02' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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